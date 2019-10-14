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  • 14.10.2019
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'ın turu n model 'yi harekete geçirdi! Dikkat çeken paylaşım...

Geçtiğimiz gün ’ya giden ’ı binlerce kadın hayranı karşıladı. Oyuncuyu bekleyenler arasında bu yaz ’de yakınlaştığı iddia edilen n model de vardı. Signore, ilk trenle Roma’ya gidip kalpli paylaşım yaptı.

Kalbi Canlandı

Yakışıklı oyuncu Can Yaman'ın geçtiğimiz gün İtalya'ya ayak bastığını duyan hayranları alarma geçti. Yaman'ı Fiumicino Havalimanı'nda coşkuyla karşılayan binlerce n kadın, izdiham yarattı. Yaman'ın ziyareti, Ağustos'ta gezisi sırasında yakınlaştığı iddia edilen İtalyan model Anna Signore'yi de harekete geçirdi.


Dünyanın dört bir yanında hayranı olan Yaman, bu aşk iddiası hakkında sessiz kalmayı tercih ediyor.

Daha önce "Can'la tatilde tanıştık, harika vakit geçirdik. Beni İstanbul'a davet etti" diye röportaj veren Signore, Yaman'ın İtalya'da olduğunu duyunca ilk trenle Napoli'den Roma'ya geçti. İtalyan model, Roma'da verdiği pozu da kalp emojsiyle paylaşıp aşk iması yaptı.


Yaman'la yakınlaştığını itiraf eden Signore, oyuncunun gelişiyle sevince boğuldu.

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