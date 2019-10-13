Son yıllarda tüm dünyayı etkisi altına alan Türk dizilerinin başarısı, oyuncularımızın da yıldızını parlattı. Özellikle Avrupa'da adeta bir dünya starı haline gelen Can Yaman, Yunanistan'dan sonra şimdi de İtalya'da izdiham yarattı. Önceki gün Roma'ya giden Can Yaman, Fiumicino Havalimanı'nı karıştırdı.

Hayranlarının oluşturduğu kalabalıktan polis eşliğinde çıkabilen Can Yaman, o anların videosunu da "Roma'ya olağanüstü bir varış oldu. İlginiz ve evginiz için çok teşekkürler" notuyla paylaştı. Yaman'ın gördüğü sevgi seli ise "Can, Roma'yı yaktı" dedirtti.

İtalyan polisi, kalabalığa karşı Yaman'ın etrafında güvenlik önlemleri aldı.