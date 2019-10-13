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  • 13.10.2019
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Yakışıklı oyuncu ’yı yaktı! Hayranları coşkuyla karşıladı...

Önceki gün ’ya giden ’ı havalimanında hayranları coşkuyla karşıladı. n polisi ise izdihama karşı yakışıklı oyuncunun etrafında güvenlik koridoru oluşturdu.

Roma’yı yaktı!

Son yıllarda tüm dünyayı etkisi altına alan Türk dizilerinin başarısı, oyuncularımızın da yıldızını parlattı. Özellikle Avrupa'da adeta bir dünya starı haline gelen Can Yaman, 'dan sonra şimdi de İtalya'da izdiham yarattı. Önceki gün Roma'ya giden , Fiumicino Havalimanı'nı karıştırdı.

Hayranlarının oluşturduğu kalabalıktan polis eşliğinde çıkabilen Can Yaman, o anların videosunu da "Roma'ya olağanüstü bir varış oldu. İlginiz ve evginiz için çok teşekkürler" notuyla paylaştı. Yaman'ın gördüğü sevgi seli ise "Can, Roma'yı yaktı" dedirtti.

n polisi, kalabalığa karşı Yaman'ın etrafında güvenlik önlemleri aldı.

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