Lüks araç tutkunu Başakşehirli futbolcu Arda Turan, kural bozmadı. Önceki akşam eşi Aslıhan Doğan Turan'la Maslak TİM Show Center çıkışı görüntülenen futbolcu, yeni aracını görücüye çıkardı. Yeşil sahalardan kazandığını lüks araçlara yatırarak kendini ödüllendiren yıldız futbolcunun Mercedes E serisi otomobili ilk kez görüntülendi.
Turan'ın aracının değeri ise tam 650 bin lira...
DOĞAN SAVAŞ-TAKVİM
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