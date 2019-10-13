Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 13.10.2019
  • Gazete

'ın servetlik oyuncağı! Yeni arabasını görücüye çıkardı...

, önceki akşam yeni aracını görücüye çıkardı. Eşi Turan’la Maslak’ta objektife yansıyan futbolcu, 650 bin liralık Mercedes marka aracıyla şov yaptı.

SefalArda

Lüks araç tutkunu Başakşehirli futbolcu Arda Turan, kural bozmadı. Önceki akşam eşi Aslıhan Doğan Turan'la Maslak Show Center çıkışı görüntülenen futbolcu, yeni aracını görücüye çıkardı. Yeşil sahalardan kazandığını lüks araçlara yatırarak kendini ödüllendiren yıldız futbolcunun Mercedes E serisi otomobili ilk kez görüntülendi.

Turan'ın aracının değeri ise tam 650 bin lira...

DOĞAN SAVAŞ-TAKVİM

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriArda Turan'ın servetlik oyuncağı! Yeni arabasını görücüye çıkardı...
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri