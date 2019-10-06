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  • 06.10.2019
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rekortmeni yine zirvede! listesinde...

Atv'nin  rekortmeni dizisi '', önceki akşamki bölümüyle yine zirveyi kimselere bırakmadı. Başarılı dizi, Tüm Kişiler'de yüzde 7.91 izlenme oranı ve yüzde 20.21 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu.

Dünyanın gözü Hercai'de

Atv'nin rekortmeni dizisi 'Hercai', önceki akşamki bölümüyle yine zirveyi kimselere bırakmadı. Başarılı dizi, Tüm Kişiler'de yüzde 7.91 izlenme oranı ve yüzde 20.21 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu.

'Hercai'nin yeni bölümü, sosyal medyaya da damga vurdu. Avrupa'nın sosyal medyada en çok konuşulan dizisi 'nin 15. bölüm etiketi, Twitter Türkiye Trending Topics listesinde 2. sıraya, listesinde de 3. sıraya kadar yükseldi ve bölüm sonuna kadar kaldı.

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