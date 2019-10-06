Atv'nin reyting rekortmeni dizisi 'Hercai', önceki akşamki bölümüyle yine zirveyi kimselere bırakmadı. Başarılı dizi, Tüm Kişiler'de yüzde 7.91 izlenme oranı ve yüzde 20.21 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu.
'Hercai'nin yeni bölümü, sosyal medyaya da damga vurdu. Avrupa'nın sosyal medyada en çok konuşulan dizisi Hercai'nin 15. bölüm etiketi, Twitter Türkiye Trending Topics listesinde 2. sıraya, Dünya Trending Topics listesinde de 3. sıraya kadar yükseldi ve bölüm sonuna kadar kaldı.
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