Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 01.10.2019
  • Gazete

ve işadamı 'dan aşk şovu! Evlilik...

’ın eski eşi ve işadamı , önceki gün aşk şovu yaptı. Evlenecekleri konuşulan çift, Bebek’te el ele objektiflere yansıdı...

Elde var aşk

Geçtiğimiz Temmuz'da 'Aşk yeniden' diyen Emina Jahovic'le Sadettin Saran'ın ilişkisi adım adım evliliğe doğru gidiyor. Barıştıktan sonra objektiflerden uzak duran ikili, önceki gün Bebek'teydi.

KAÇIŞ SONA ERDİ...
Yakın zamanda nikah masasına oturacakları konuşulan ünlü çift, objektifleri görünce el ele tutuşup araçlarına yöneldi. İkili, gazetecilerin sorularını ise yanıtsız bıraktı. 37 yaşındaki Sırp popçu ile kendisinden 18 yaş büyük işadamı, objektiflere verdikleri el ele pozlarla evlilik dedikodularını doğrular gibiydi... Bu arada Saran'ın araca binerken aşkı Emina Jahovic'e kapısını açarak centilmenliğini konuşturması da gözden kaçmadı.

AYDIN HAMZA

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriEmina Jahovic ve işadamı Sadettin Saran'dan aşk şovu! Evlilik...
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri