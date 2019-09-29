Oyuncu Selin Şekerci, dün uzun yıllardır görmediği babasını kaybetti. Babasının ölümüyle sarsılan oyuncu, Instagram'da şu duygusal mesajla babasına hem veda hem de sitem etti:

"Hoşçakal baba! Sayende oyuncu oldum, çünkü herkes içimdekini görsün de beni sevsin, sev istedim. Öfkeyi, yerle bir etmeyi öğrendim. Ve sana benzemekten korktuğum için bunlardan nasıl kurtulacağımı öğrendim. Huzurla uyu. Kontes Kızın..."

Şekerci, bir röportajında 'Baba demeyi dizi setlerinde öğrendim' itirafı yapmıştı.