Rol aldığı atv'nin fenomen dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'daki başarılı oyunculuğunun yanı sıra eğitim hayatıyla da alkışları toplayan Ece Hakim, yine göğsümüzü kabarttı. 2016'da dünyanın en seçkin üniversitelerinden Harvard'a tam burslu olarak girmeye hak kazanan 21 yaşındaki genç oyuncu, adeta Amerika'da gönüllü tanıtım elçimiz oldu.

Harvard Üniversitesi'nde okuyan Türk öğrencilerden kurulu derneğe üye olan Ece Hakim, Türk yemeklerini tanıtmak için kolları sıvadı. Geçtiğimiz pazar günü de mutfağa giren Hakim ve arkadaşları, Türk mutfağının değişmez lezzetlerinden sucuklu yumurta pişirdi. Kahvaltıya Türk çayını da ekleyen Ece Hakim, her hafta belirli Türk yemekleri yapıp bunu yabancı öğrencilere tanıtacak.

BİR DİZİ EĞİTİM

Ece Hakim, oyunculuktan kazandığı parayı biriktirip bunu eğitimi için harcadı. Harvard'da eğitim gören Hakim, ABD'de Türkiye'yi başarılı şekilde temsil ediyor.