Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 24.09.2019
  • Gazete

EDHO'nun Zeynep'i 'den Harvard Üniversitesi'nde !

2016’da ’nde tam burslu okumaya hak kazanan , gönüllü tanıtım elçimiz olup çıktı. Geçtiğimiz pazar günü pişirdiği yı yabancı öğrencilerle yiyen 21 yaşındaki oyuncu, her hafta da değişik bir Türk lezzeti yapacak...

Harvard’da sucuk kokusu

Rol aldığı atv'nin fenomen dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'daki başarılı oyunculuğunun yanı sıra eğitim hayatıyla da alkışları toplayan Ece Hakim, yine göğsümüzü kabarttı. 2016'da dünyanın en seçkin üniversitelerinden Harvard'a tam burslu olarak girmeye hak kazanan 21 yaşındaki genç oyuncu, adeta Amerika'da gönüllü tanıtım elçimiz oldu.

Harvard Üniversitesi'nde okuyan Türk öğrencilerden kurulu derneğe üye olan , Türk yemeklerini tanıtmak için kolları sıvadı. Geçtiğimiz pazar günü de mutfağa giren Hakim ve arkadaşları, Türk mutfağının değişmez lezzetlerinden sucuklu yumurta pişirdi. Kahvaltıya Türk çayını da ekleyen Ece Hakim, her hafta belirli Türk yemekleri yapıp bunu yabancı öğrencilere tanıtacak.

BİR EĞİTİM
Ece Hakim, oyunculuktan kazandığı parayı biriktirip bunu eğitimi için harcadı. Harvard'da eğitim gören Hakim, ABD'de Türkiye'yi başarılı şekilde temsil ediyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriEDHO'nun Zeynep'i Ece Hakim'den Harvard Üniversitesi'nde sucuklu yumurta!
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri