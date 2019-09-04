ANNESİ Ender Mermerci gibi sanat eserlerine tutkun olan Derin Mermerci, 2017'de ünlü ressam Fahrelnissa Zeid'in 'Feminity' isimli tablosunu satın almıştı. Türkiye'nin ünlü kadın ressamlarından Zeid'in öğrencisi Ufemia Rizk'in portresini resmettiği esere o dönem 1 milyon 260 bin lira veren sosyetik güzel, tabloyu Vaniköy'deki yalısının duvarına astı. İki yıl önce Beyaz Müzayede'nin düzenlediği açık artırmada dünyaca ünlü tabloyu satın alan Derin Mermerci, koleksiyonerleri kıskandırdı. İngiliz basınına göre ismi açıklanmayan bir İngiliz koleksiyoner, Fahrelnissa Zeid'in 'Feminity' adlı tablosunu satın almak için aracılar vasıtasıya Mermerci'ye teklif sundu.

BÜYÜK KAR EDECEKTİ...

İngiliz koleksiyoner, tablo için 500 bin pound yani yaklaşık 3 buçuk milyon TL önerdi. 2017'de tabloyu 1 milyon 260 bin TL'ye alan sosyetik güzel ise aradaki 2 milyon 240 bin TL'lik kar payına rağmen bu teklifi hiç düşünmeden reddetti.

Bu arada Mermerci Ailesi'nin yalısında daha birçok sanat eseri var...



VANİKÖY'DEKİ YALISI ADETA MÜZE GİBİ

Derin Mermerci; eşi Cem Aydın, ikiz kızları ve birçok evcil hayvanıyla Vaniköy'deki bu yalıda hayatını sürdürüyor.