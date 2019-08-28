Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 28.08.2019
  • Gazete

kardeşi Ayça için ’nda parti verdi!

, önceki gün 15 yaşına giren kardeşi Ayça için ’nda parti verdi. Lüks otelde oda tutan popçu, kutlamaya 20 bin lira harcayıp bonkörlüğünü konuşturdu.

Para saçtı

GENÇ yaşta şöhreti yakalayıp paraya para demeyen Aleyna Tilki, bonkör çıktı. 19 yaşındaki popçu, kardeşi Ayça Tilki'nin doğum günü için önceki gün Çırağan Sarayı'nda oda kapattı.

ÜNLÜ şarkıcı, 15 yaşına giren kardeşinin doğum günü şerefi için düzenlediği partide hiçbir masraftan kaçınmadı. Tilki'nin organizasyon ve otel masrafı için toplam 20 bin lira harcadığı öğrenildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriAleyna Tilki kardeşi Ayça için Çırağan Sarayı’nda parti verdi!
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri