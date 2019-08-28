GENÇ yaşta şöhreti yakalayıp paraya para demeyen Aleyna Tilki, bonkör çıktı. 19 yaşındaki popçu, kardeşi Ayça Tilki'nin doğum günü için önceki gün Çırağan Sarayı'nda oda kapattı.

ÜNLÜ şarkıcı, 15 yaşına giren kardeşinin doğum günü şerefi için düzenlediği partide hiçbir masraftan kaçınmadı. Tilki'nin organizasyon ve otel masrafı için toplam 20 bin lira harcadığı öğrenildi.