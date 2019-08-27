Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 27.08.2019
  • Gazete

'in doğduğu mağara müze oluyor

Ünlü sanatçı ’in 1952 yılında doğduğu ’daki mağara turizme kazandırılıyor. İmparator’un hayata gözlerini açtığı mağara müzeye dönüştürülecek...

Doğduğu mağara müze oluyor

BAŞARILI sanatçı İbrahim Tatlıses'in doğup büyüdüğü Şanlıurfa'daki mağara, müzeye dönüştürülecek. Ünlü sanatçı, müjdeyi dün Haliliye Belediyesi'nde yaptığı basın açıklamasıyla duyurdu. Müzenin bir yıl içinde açılacağı açıklandı.

TATLISES, doğduğu mağaranın müzeye turizme kazandırılmasından memnun olduğunu dile getirdi. İmparator, "İnsanların, doğup büyüdüğüm mağarayı görmelerini istiyorum çünkü bilmiyorlar" diye konuştu.


Doğduğu mağaradan gurur duyduğunu söyleyen Tatlıses 'Urfa'ya otel yapacağım' dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç Haberleriİbrahim Tatlıses'in doğduğu mağara müze oluyor
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri