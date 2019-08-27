BAŞARILI sanatçı İbrahim Tatlıses'in doğup büyüdüğü Şanlıurfa'daki mağara, müzeye dönüştürülecek. Ünlü sanatçı, müjdeyi dün Haliliye Belediyesi'nde yaptığı basın açıklamasıyla duyurdu. Müzenin bir yıl içinde açılacağı açıklandı.

TATLISES, doğduğu mağaranın müzeye turizme kazandırılmasından memnun olduğunu dile getirdi. İmparator, "İnsanların, doğup büyüdüğüm mağarayı görmelerini istiyorum çünkü bilmiyorlar" diye konuştu.



Doğduğu mağaradan gurur duyduğunu söyleyen Tatlıses 'Urfa'ya otel yapacağım' dedi.