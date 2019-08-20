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  • 20.08.2019
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ve 'dan düğün provası!

, önceki gün aşkı ’la ’deki bir düğüne katıldı. Çiftin sosyal medyaya yansıyan kareleri ‘Sanki düğün provasındalar’ dedirtti.

Düğün provası

IKI ay önce aşklarına devam kararı alan Emina Jahovic ile işadamı Sadettin Saran'ın keyfi yerinde. Bayramda ABD'ye giden ikili, önceki gün de Edirne'deki bir düğüne katıldı.

BARIŞMA sonrası birlikte görüntülenmekten kaçınan çift, Saran'ın bir yakınının düğününde nikah şahitliği yaptı. Çiftin mutlu anları ise "Düğün provası" yorumu yaptırdı.

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