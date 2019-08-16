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  • 16.08.2019
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ile ayrılmaz ikili olup çıktı

Can yoldaşı

AŞK iddialarına sessiz kalan Demet Özdemir ile Can Yaman, ayrılmaz ikili olup çıktı. Dizi seti dışında da yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen ikili, önceki gün birlikte Marmaris'te tatile çıktı. Birlikte paylaşım yapmaktan kaçınan oyuncuları manzara ele verdi.

ÖZDEMIR ile Yaman'ın yaptığı paylaşımlarda manzarası dikkatli gözlerden kaçmadı.

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