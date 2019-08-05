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  • 05.08.2019
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Deniz kızı Aleyna
Genç popçu Aleyna Tilki, önceki gün soluğu Bodrum'da aldı. 19 yaşındaki şarkıcı, pahalılığıyla bilinen Maçakızı'nda tek başına denize girerken objektiflere yansıdı.

Gün boyu sudan çıkmak bilmeyen , daha sonra şezlonga uzanıp bol bol güneşlendi. Popçuyu gören tatilciler de şarkıcıya "Deniz kızı" benzetmesi yaptı.

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