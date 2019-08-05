Deniz kızı Aleyna

Genç popçu Aleyna Tilki, önceki gün soluğu Bodrum'da aldı. 19 yaşındaki şarkıcı, pahalılığıyla bilinen Maçakızı'nda tek başına denize girerken objektiflere yansıdı.
Gün boyu sudan çıkmak bilmeyen Tilki, daha sonra şezlonga uzanıp bol bol güneşlendi. Popçuyu gören tatilciler de şarkıcıya "Deniz kızı" benzetmesi yaptı.
Gün boyu sudan çıkmak bilmeyen Tilki, daha sonra şezlonga uzanıp bol bol güneşlendi. Popçuyu gören tatilciler de şarkıcıya "Deniz kızı" benzetmesi yaptı.
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