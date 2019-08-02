Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 02.08.2019
  • Gazete

, yine yaptı yapacağını... Arkadaş olmak için arıyor!

Pop müziğin çılgın kızı , yine yaptı yapacağını... 19 yaşındaki popçu, Twitter’da ‘Bir la arkadaş olmak istiyorum’ mesajı yayınladı. Tilki’nin bir çobanla ’nin en ücra noktalarını gezmek istediği öğrenildi.

Çoban Yıldızı

ŞARKILARI kadar tavırları ve ilginç paylaşımlarıyla da olay olan Aleyna Tilki, kural bozmadı. 19 yaşındaki popçu, önceki gün sosyal medyadan şöyle yazdı: "Burada çoban olan ama telefonu da olan bir kullanıcı var mı? Arkadaş olmak istiyorum gerçek bir çobanla, dağları bana yalnızca o anlatsın."


Daha önce de tek başına Kuzey Kutbu'na giden Tilki, şimdi de Türkiye'deki dağları dolaşmayı hedefliyor.

ALEYNA Tilki'nin bu çağrısına binlerce kişi esprili yanıtlar verdi. Daha önce de tek başına kutup kaşiflerinin son durağı olan Kuzey Kutbu'ndaki Svalbard'a giden genç popçunun tanışacağı bir la Türkiye'nin ücra noktalarını teknolojiden uzak kalarak bir süre gezmek ve bu sayede farklı bir deneyim yaşamak istediği öğrenildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriAleyna Tilki, yine yaptı yapacağını... Arkadaş olmak için çoban arıyor!
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri