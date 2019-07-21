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  • 21.07.2019
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EDHO'nun ’ı 'ya memleketinde sürpriz

Hızır’a sürpriz

ATV'NIN fenomen dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Oktay Kaynarca, önceki gün memleketi Malatya'ya gitti. Başarılı oyuncu, "Malatya'ya gel Kuzey Osetya Sarmat dans grubu gösterisine denk gel" diyerek bu kareyi paylaştı.

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