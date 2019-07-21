Hızır’a sürpriz

ATV'NIN fenomen dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı Oktay Kaynarca, önceki gün memleketi Malatya'ya gitti. Başarılı oyuncu, "Malatya'ya gel Kuzey Osetya Sarmat dans grubu gösterisine denk gel" diyerek bu kareyi paylaştı.
ATV'NIN fenomen dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı Oktay Kaynarca, önceki gün memleketi Malatya'ya gitti. Başarılı oyuncu, "Malatya'ya gel Kuzey Osetya Sarmat dans grubu gösterisine denk gel" diyerek bu kareyi paylaştı.
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