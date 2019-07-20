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  • 20.07.2019
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Bebek'te görüntülendi

Yürüyüş partnerı

ÜNLÜ oyuncu Asena Tuğal, önceki gün Jack Russell cinsi köpeği 'Nikola' ile Bebek'teydi. Tuğal, "Güzel havayı yürüyüş yaparak değerlendirdik" dedi.

AYDIN HAMZA

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