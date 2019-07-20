ÜNLÜ oyuncu Asena Tuğal, önceki gün Jack Russell cinsi köpeği 'Nikola' ile Bebek'teydi. Tuğal, "Güzel havayı yürüyüş yaparak değerlendirdik" dedi.
AYDIN HAMZA
ÜNLÜ oyuncu Asena Tuğal, önceki gün Jack Russell cinsi köpeği 'Nikola' ile Bebek'teydi. Tuğal, "Güzel havayı yürüyüş yaparak değerlendirdik" dedi.
AYDIN HAMZA
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