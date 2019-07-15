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  • 15.07.2019
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denizden çıktı titredi!

Dilan titredi

Şarkıcı , tatil sezonunu nişanlısı Levent Dörter ile 'da açtı. İkili, önceki gün Levo Beach'teydi.

Denize giren şarkıcı, sudan çıkar çıkmaz üşüyüp titreyince hemen havluya sarındı.

SAVAŞ DOĞAN - BODRUM

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