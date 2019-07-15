Şarkıcı Dilan Çıtak Tatlıses, tatil sezonunu nişanlısı Levent Dörter ile Bodrum'da açtı. İkili, önceki gün Levo Beach'teydi.
Denize giren şarkıcı, sudan çıkar çıkmaz üşüyüp titreyince hemen havluya sarındı.
SAVAŞ DOĞAN - BODRUM
Şarkıcı Dilan Çıtak Tatlıses, tatil sezonunu nişanlısı Levent Dörter ile Bodrum'da açtı. İkili, önceki gün Levo Beach'teydi.
Denize giren şarkıcı, sudan çıkar çıkmaz üşüyüp titreyince hemen havluya sarındı.
SAVAŞ DOĞAN - BODRUM
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