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  • 10.07.2019
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Larissa ile , mizah anlayışlarıyla eleştirilerin hedefi oldu

Mizahın suyu çıktı

Sosyal medyadaki esprili paylaşımlarıyla yüzleri gülümseten Larissa ile Burak Gacemer, bu kez mizah anlayışlarıyla eleştirilerin hedefi oldu. Brezilyalı modelden sonra sporcu Gacemer de eşinin elbisesini giyip aynı pozu verdi.



Kimileri 'in bu paylaşımını komik buldu. Kimileri ise "Bu kez mizahın suyunu çıkarmışsınız" diyerek ünlü çifti 'da eleştiri yağmuruna tuttu.

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