Sosyal medyadaki esprili paylaşımlarıyla yüzleri gülümseten Larissa ile Burak Gacemer, bu kez mizah anlayışlarıyla eleştirilerin hedefi oldu. Brezilyalı modelden sonra sporcu Gacemer de eşinin elbisesini giyip aynı pozu verdi.





Kimileri Burak Gacemer'in bu paylaşımını komik buldu. Kimileri ise "Bu kez mizahın suyunu çıkarmışsınız" diyerek ünlü çifti Instagram'da eleştiri yağmuruna tuttu.



