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  • 10.07.2019
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Canevim zirvede

atv’de Pazartesi günleri yayınlanan ‘Canevim’ seyirciyi canevinden vurmaya devam ediyor. Sevilen dizi, önceki akşam yayınlanan bölümüyle yine reytinglerin zirvesinde yer aldı.

Canevim zirvede
ATV'de yayınlanan 'Canevim' Pazartesi günlerine damga vurmaya devam ediyor. Biran Damla Yılmaz, Aras Aydın ve Özgür Çevik'in başrolleri paylaştığı Canevim'de birbirlerine sımsıkı bağlarla kenetlenmiş bir ailenin hikayesi anlatıyor.

Sevilen dizi Pazartesi akşamının en çok izlenen dizisi olmayı başardı. Canevim, Tüm Kişiler'de %3,92 izlenme oranı ve %13,89 izlenme payı, Sosyal Statü'de %3,16 izlenme oranı ve %11,99 izlenme payı, 20+ABC1'de %3,82 izlenme oranı ve %13,50 izlenme payı alarak en çok izlenen dizi oldu.

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