Magazin ve sosyete dünyasının tatil için ilk tercihi olan Bodrum Türkbükü'nün önceki gün tehlikeli misafirleri vardı... Geçtiğimiz senelerde de yiyecek bulamadığı için ilçe merkezlerine inen yaban domuzları bu kez Türkbükü'nün en yoğun bölgelerinden birinde göründü. 7 Temmuz sabahında aracıyla Türkbükü'nde giden muhabirimiz yazlık evlerin ortasında dolaşıp yiyecek arayan iki yaban domuzunu da işte böyle fotoğrafladı. Bu arada geçtiğimiz yıllarda da Bodrum'da ilçe merkezlerinde ve lüks sitelerin içerisinde yaban domuzları görülmüştü. En son Mart ayında Konacık'ta merkeze kadar inen yaban domuzları, 2017 yılında da Cennet Koyu'nda milyonlarca euro'luk villaların bulunduğu Mandarin Oriental'i mesken tutmuştu.
LAVANTA KOKUSU KAÇIRIR
Yabani domuzların bahçelerine ve tarlasına zarar verdiğini gören çiftçiler, önlem olarak lavanta ekiyor. Koku konusunda çok duyarlı olan yabani domuzlar, lavanta kokusunu alınca oradan hemen uzaklaşıyor...
YER: TÜRKBÜKÜ
TARİH: 07.07.2019
SAAT: 06:30
DOĞAN SAVAŞ - TAKVİM ÖZEL
LAVANTA KOKUSU KAÇIRIR
Yabani domuzların bahçelerine ve tarlasına zarar verdiğini gören çiftçiler, önlem olarak lavanta ekiyor. Koku konusunda çok duyarlı olan yabani domuzlar, lavanta kokusunu alınca oradan hemen uzaklaşıyor...
YER: TÜRKBÜKÜ
TARİH: 07.07.2019
SAAT: 06:30
DOĞAN SAVAŞ - TAKVİM ÖZEL
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