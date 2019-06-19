Geçtiğimiz yıl İran'daki jet kazasında hayatını kaybeden Mina Başaran'ın kardeşi Can Başaran, önceki gün yaptığı paylaşımla "Aşk, tesadüfleri sever" dedirtti. Ablasının ölümüyle yasa boğulan genç adam, acısını kalbine gömüp hayatına devam etti. Yeni bir aşka yelken açan Başaran, sevgilisiyle ilk karesini kalp emojisiyle paylaştı.
ENİŞTESİNDEN BEĞENİ GELDİ
Başaran, bu kareye aşkı Mina Küçük'ü de etiketledi. Can Başaran'ın yeni aşkının adının merhum ablası Mina ile aynı olması yürekleri sızlattı. Mina Başaran'ın nişanlısı Murat Gezer, bu kareyi ilk beğenen isimlerin başında geldi. Merhum nişanlısının acısını kalbinde taşıyan Gezer, Can Başaran ile Mina Küçük'e "Yerim sizi canlarım" diye yorum yapıp kalpler gönderdi. Mina Küçük'ün, güzel kızları Mina'nın zamansız vefatıyla derin üzüntüye boğulan Başaran Ailesi'nin genç üyesi Can'ın kalbini çalması yorum yağmuruna tutuldu.
YORUM YAĞMURUNA TUTULDU
Pek çok kişi, "İsminizin Mina olması ve ablasını kaybeden birine can olmanız… Evrende her şey düzen içinde…" ve "Bir Mina, melek olarak gökyüzünde. Diğeri ise Can'ının yanında" gibi yorumlarla çiçeği burnunda aşıkları tebrik etti. Can Başaran'ın Mina Küçük ile elim kazadan önce mi yoksa sonra mı ilişkiye başladığı ise merak konusu oldu.
İSMİ YARDIMLA YAŞIYOR
28 yaşındayken 7 arkadaşıyla jet kazasında vefat eden Mina Başaran'ın adını ailesi sosyal sorumluluk projeleriyle yaşatıyor.
Can Başaran, hayattayken merhum ablasının üzerine titriyordu.
Özge GÜRCAN
ENİŞTESİNDEN BEĞENİ GELDİ
Başaran, bu kareye aşkı Mina Küçük'ü de etiketledi. Can Başaran'ın yeni aşkının adının merhum ablası Mina ile aynı olması yürekleri sızlattı. Mina Başaran'ın nişanlısı Murat Gezer, bu kareyi ilk beğenen isimlerin başında geldi. Merhum nişanlısının acısını kalbinde taşıyan Gezer, Can Başaran ile Mina Küçük'e "Yerim sizi canlarım" diye yorum yapıp kalpler gönderdi. Mina Küçük'ün, güzel kızları Mina'nın zamansız vefatıyla derin üzüntüye boğulan Başaran Ailesi'nin genç üyesi Can'ın kalbini çalması yorum yağmuruna tutuldu.
YORUM YAĞMURUNA TUTULDU
Pek çok kişi, "İsminizin Mina olması ve ablasını kaybeden birine can olmanız… Evrende her şey düzen içinde…" ve "Bir Mina, melek olarak gökyüzünde. Diğeri ise Can'ının yanında" gibi yorumlarla çiçeği burnunda aşıkları tebrik etti. Can Başaran'ın Mina Küçük ile elim kazadan önce mi yoksa sonra mı ilişkiye başladığı ise merak konusu oldu.
İSMİ YARDIMLA YAŞIYOR
28 yaşındayken 7 arkadaşıyla jet kazasında vefat eden Mina Başaran'ın adını ailesi sosyal sorumluluk projeleriyle yaşatıyor.
Can Başaran, hayattayken merhum ablasının üzerine titriyordu.
Özge GÜRCAN
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