gibi dünyaca ünlü yıldızların da evini tasarlayanmanzaralı villası, şaşkınlık yarattı. Çak, eşi ve kızıyla yaşadığı lüks villasının içini özenle dizayn etti.Çak, lavabosunuyaptı. Çak'ın çöp kutusu ise eşinin yıllar önce aldığıçantası!Çak'ın lavabosu da tam 1 tonluk bir masif mermerden...