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  • 12.06.2019
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Mimar ’ın evinin banyosu ağızları açıkta bıraktı

Mimar ’ın Tarabya’daki evinin banyosu, ağızları açıkta bıraktı. Çak, çöp kutusu olarak eşine ait 9 bin liralık marka çantayı kullanıyor.

Çöpte var servet
Jennifer Lopez gibi dünyaca ünlü yıldızların da evini tasarlayan Şafak Çak'ın Tarabya'daki manzaralı villası, şaşkınlık yarattı. Çak, eşi ve kızıyla yaşadığı lüks villasının içini özenle dizayn etti.



Şafak Çak, lavabosunu 1 tonluk masif mermerden yaptı. Çak'ın çöp kutusu ise eşinin yıllar önce aldığı 9 bin liralık Louis Vuitton marka çantası!



Çak'ın lavabosu da tam 1 tonluk bir masif mermerden...

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