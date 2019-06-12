Jennifer Lopez gibi dünyaca ünlü yıldızların da evini tasarlayan Şafak Çak'ın Tarabya'daki manzaralı villası, şaşkınlık yarattı. Çak, eşi ve kızıyla yaşadığı lüks villasının içini özenle dizayn etti.
Şafak Çak, lavabosunu 1 tonluk masif mermerden yaptı. Çak'ın çöp kutusu ise eşinin yıllar önce aldığı 9 bin liralık Louis Vuitton marka çantası!
Çak'ın lavabosu da tam 1 tonluk bir masif mermerden...
Şafak Çak, lavabosunu 1 tonluk masif mermerden yaptı. Çak'ın çöp kutusu ise eşinin yıllar önce aldığı 9 bin liralık Louis Vuitton marka çantası!
Çak'ın lavabosu da tam 1 tonluk bir masif mermerden...
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