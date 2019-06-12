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  • 12.06.2019
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'ın rol aldığı reklam filmi satışları patlattı

Cep doldu
Hülya Avşar, reklamlarında rol aldığı Bambi Yatak'ın satışlarını patlattı. Bunun üzerine firma yetkilileri, Avşar Kızı'yla olan iş birliğini 2021 yılına kadar uzattı. 'ın bu yeni anlaşma karşılığında 6 milyon lira aldığı konuşuldu. Yönetim Kurulu Üyesi Emre Gökmen ise "Hülya Avşar'la çalışmaktan dolayı gururluyuz" dedi.

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