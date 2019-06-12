Hülya Avşar, reklamlarında rol aldığı Bambi Yatak'ın satışlarını patlattı. Bunun üzerine firma yetkilileri, Avşar Kızı'yla olan iş birliğini 2021 yılına kadar uzattı. Hülya Avşar'ın bu yeni anlaşma karşılığında 6 milyon lira aldığı konuşuldu. Bambi Yatak Yönetim Kurulu Üyesi Emre Gökmen ise "Hülya Avşar'la çalışmaktan dolayı gururluyuz" dedi.
- Saklambaç
- 12.06.2019
- Gazete
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