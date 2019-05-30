Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 30.05.2019
  • Gazete

Üç buçuk aylık hamile olan 'den sürpriz çıkış! " Hodri meydan..."

Üç buçuk aylık hamile olan , ’den boşanırken ‘Vücudu bozulur diye bebek istemedi’ haberinin gündeme gelmesine çıldırdı. , Özer’in alkol bağımlısı olduğu iddiasının yer aldığı bir yoruma hak vererek “Hodri meydan” dedi.



Şu sıralar Portekizli eşi Pedro de Noronha ile bebek sevinci yaşayan Tülin Şahin'den sürpriz çıkış… Güzel modelin Memet Özer'le 12 yıllık evliliğinin 2017'de bitmesine Şahin'in çocuk istememesinin neden olduğu öne sürülmüştü. 38 yaşındaki model, önceki gün hamile olduğunu açıkladıktan sonra eski eşiyle ilgili gelen yorumlara kayıtsız kalmadı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriÜç buçuk aylık hamile olan Tülin Şahin'den sürpriz çıkış! " Hodri meydan..."
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri