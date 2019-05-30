Şu sıralar Portekizli eşi Pedro de Noronha ile bebek sevinci yaşayan Tülin Şahin'den sürpriz çıkış… Güzel modelin Memet Özer'le 12 yıllık evliliğinin 2017'de bitmesine Şahin'in çocuk istememesinin neden olduğu öne sürülmüştü. 38 yaşındaki model, önceki gün hamile olduğunu açıkladıktan sonra eski eşiyle ilgili gelen yorumlara kayıtsız kalmadı.
- Saklambaç
- 30.05.2019
- Gazete
Üç buçuk aylık hamile olan Tülin Şahin'den sürpriz çıkış! " Hodri meydan..."
Üç buçuk aylık hamile olan Tülin Şahin, Memet Özer’den boşanırken ‘Vücudu bozulur diye bebek istemedi’ haberinin gündeme gelmesine çıldırdı. Ünlü model, Özer’in alkol bağımlısı olduğu iddiasının yer aldığı bir yoruma hak vererek “Hodri meydan” dedi.
Şu sıralar Portekizli eşi Pedro de Noronha ile bebek sevinci yaşayan Tülin Şahin'den sürpriz çıkış… Güzel modelin Memet Özer'le 12 yıllık evliliğinin 2017'de bitmesine Şahin'in çocuk istememesinin neden olduğu öne sürülmüştü. 38 yaşındaki model, önceki gün hamile olduğunu açıkladıktan sonra eski eşiyle ilgili gelen yorumlara kayıtsız kalmadı.
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