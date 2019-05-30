sıralarilebebek sevinci yaşayansürpriz çıkış…Güzel modelin12yıllık evliliğininŞahin'in çocuk istememesininneden olduğu öne sürülmüştü.model, önceki günhamile olduğunu açıkladıktan sonraeski eşiyle ilgili gelen yorumlarakayıtsız kalmadı.