Kutluay, kural bozmadı. İbo'nun Demet Şener'den resmen boşanmasıyla ilişkilerini herkese ilan eden ikili, önceki gün soluğu Yunanistan'da aldı. Aşklarını gizli saklı yaşadıkları dönemde de sık sık Komşu'ya giden Sponza ile Kutluay, bu kez Yunanistan'ın gözde adası Mikonos'un yolunu tuttu.
SPONZA'DAN BİR İLK...
İkilinin tatilini ise eski basketbolcunun Instagram hesabından yaptığı paylaşım ortaya çıkardı. Bugüne kadar İbrahim Kutluay ile ilgili tek bir kelime dahi etmeyen Edwina Sponza ise şaşırttı. 45 yaşındaki sosyetik güzel, bir ilke imza atarak aşkının sosyal medyadaki paylaşımının altına kalp emojisi koydu.
GELENEK BOZULMADI
Gözde çift, ilişkilerini kimseye ilan etmedikleri dönemde de sık sık Yunanistan tatiline çıkıyordu.
SPONZA'DAN BİR İLK...
İkilinin tatilini ise eski basketbolcunun Instagram hesabından yaptığı paylaşım ortaya çıkardı. Bugüne kadar İbrahim Kutluay ile ilgili tek bir kelime dahi etmeyen Edwina Sponza ise şaşırttı. 45 yaşındaki sosyetik güzel, bir ilke imza atarak aşkının sosyal medyadaki paylaşımının altına kalp emojisi koydu.
GELENEK BOZULMADI
Gözde çift, ilişkilerini kimseye ilan etmedikleri dönemde de sık sık Yunanistan tatiline çıkıyordu.
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