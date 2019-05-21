VIP çıkarma

Dünyanın en zengin işadamlarından Ukraynalı Aleksander Yaroslavsky, dillere destan 'Kaiser' isimli yatıyla önceki gün Bodrum'a geldi. 60 metrelik yüzen sarayını Yalıkavak Marina'ya demirleyen işadamının, burada lüks malikanelere baktığı öğrenildi.
Bu arada Aleksander Yaroslavsky'e Bodrum tatilinde kendisi gibi dünyaca ünlü milyarder Roman Abramoviç'in de eşlik ettiği iddia edildi.
MİLYAR DOLARLIK TATİL!
İki yakın arkadaştan Abramoviç'in serveti1.7 milyar dolar; Ukraynalı işadamı Yaroslavsky'nin serveti ise 1.6 milyar dolar.
Bu arada Aleksander Yaroslavsky'e Bodrum tatilinde kendisi gibi dünyaca ünlü milyarder Roman Abramoviç'in de eşlik ettiği iddia edildi.
MİLYAR DOLARLIK TATİL!
İki yakın arkadaştan Abramoviç'in serveti1.7 milyar dolar; Ukraynalı işadamı Yaroslavsky'nin serveti ise 1.6 milyar dolar.
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