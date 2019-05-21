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Ukraynalı işadamı , dillere destan yatı ‘Kaiser’ ile müdavimi olduğu ’a geldi. Ona kendisi gibi milyarder ’in eşlik ettiği iddia ediliyor.

VIP çıkarma
Dünyanın en zengin işadamlarından Ukraynalı , dillere destan 'Kaiser' isimli yatıyla önceki gün 'a geldi. 60 metrelik yüzen sarayını Yalıkavak Marina'ya demirleyen işadamının, burada lüks malikanelere baktığı öğrenildi.



Bu arada Aleksander Yaroslavsky'e Bodrum tatilinde kendisi gibi dünyaca ünlü milyarder 'in de eşlik ettiği iddia edildi.



MİLYAR DOLARLIK TATİL!
İki yakın arkadaştan Abramoviç'in serveti1.7 milyar dolar; Ukraynalı işadamı Yaroslavsky'nin serveti ise 1.6 milyar dolar.

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