Geçtiğimiz yıl elim bir kaza sonucu hayatını kaybeden Mina Başaran, genç kızlara umut oldu… 11 Mart'ta hayata gözlerini yuman 11 genç kız anısına kurduğu 'Mina Başaran Burs Fonu' sayesinde 11 kıza burs veren anne Beril Başaran, yardımlarını sürdürdü. Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği ile hayata geçirilen projeden yararlanan gençler, kendi ışıklarını 'Mina'nın Çocukları' projesine aktardı. 11 genç kızın kardeşlerine yardım eli uzattığı projenin duyurusunu Mina Towers'da yapan Beril Başaran, şöyle dedi: "Üniversiteyi dereceyle kazanan 11 genç kız, 'Mina Başaran'ın Çocukları' projesiyle kendi yörelerinden seçtikleri 10-14 yaş arası öğrencilere rehberlik ederek; kırsal alanlardaki eğitim ve gelişimlerini desteklemek, hayata ileri düzeyde hazırlanmalarını amaçlamaktadır."
HAYATLARINA DOKUNDU
Beril Başaran, kızıyla aynı olanaklara sahip olmayan öğrencilere el uzatıp onların hayatına dokunmanın değerli olduğunu söyledi.
İYİLİK ZİNCİRİ HIZLA BÜYÜYOR
Mina Başaran'ın anısını yaşatmak için başlatılan burs fonundan ihtiyaç sahibi genç kızlar yararlandı. 11 genç kız şimdi de kendilerinden küçük öğrencilere rehberlik edip onlara destek olacak. Bu sayede iyilik zinciri büyüyecek.
HAYATLARINA DOKUNDU
Beril Başaran, kızıyla aynı olanaklara sahip olmayan öğrencilere el uzatıp onların hayatına dokunmanın değerli olduğunu söyledi.
İYİLİK ZİNCİRİ HIZLA BÜYÜYOR
Mina Başaran'ın anısını yaşatmak için başlatılan burs fonundan ihtiyaç sahibi genç kızlar yararlandı. 11 genç kız şimdi de kendilerinden küçük öğrencilere rehberlik edip onlara destek olacak. Bu sayede iyilik zinciri büyüyecek.
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