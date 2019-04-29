Kendi gibi oyuncu Hazal Filiz Küçükköse'den geçen yıl boşanan Tuan Tunalı, gönlünü Rus model Yana Mazanova'ya kaptırdı. Aşkını geçtiğimiz gün sosyal medyada ilan eden Tunalı, önceki gün de sevgilisiyle Vadistanbul AVM'de gezintiye çıktı.



Çiçeği burnunda aşıkların mutluluğu yüzlerinden okunuyordu. El ele mağazaları gezen Tunalı ile Mazanova, daha sonra soluğu bir kafede aldı. Ünlü oyuncuyla Rus sevgilisi, baş başa yorgunluk kahvesi içip aşklarını dosta düşmana gösterdi.