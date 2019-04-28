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  • 28.04.2019
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ile olaylı şekilde boşanan 'nın aşktan yana yüzü güldü

Geçen yıl ’den olaylı şekilde boşanan , gönlünü ’ya kaptırdı. Aşktan yana yüzü gülen oyuncu, yeni ilişkisini de duyurdu.



Bir yıl önce kendi gibi oyuncu Hazal Filiz Küçükköse ile 4 yıllık evliliğini bitiren Tuan Tunalı, teselliyi yurt dışında buldu. Tunalı, Küçükköse ile boşanırken "Türk örf ve adetlerine uygun olmayan durumların ortaya çıkması ihtimalinin kuvvetle muhtemel olduğunu düşünmekteyiz" açıklamasıyla ihanete uğradığını ima etmişti. Tunalı, kısa süre önce de yeni bir aşka yelken açtı.

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