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  • 26.04.2019
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’nin tabloları ’daki sanat evi ’s’de kapışıldı

’nin tabloları ’daki sanat evi ’s’de kapışıldı. Akakçe’nin ’ta görücüye çıkan eserlerinden 5’i de toplam 110 bin pound yani yaklaşık 845 bin liraya satıldı

Turkish Dali

Türk resim sanatının marjinal ismi Haluk Akakçe, başarısıyla göğsümüzü kabarttı. Dünyaca ünlü sanatçı, eserleriyle Londra'daki Sotheby's adlı müzayede evinde yer almayı başardı.

Ünlü ressamın müzayede evinde sergilenen tabloları, sanatseverlerden yoğun ilgi gördü. Sürrealist ve pop art çalışmalarıyla tam not alan Akakçe, Sotheby's'in 2019 koleksiyonunda da yer aldı.

Tarzıyla efsanevi İspanyol ressam Salvador Dali'ye benzetilen sanatçının fiyatları 10 bin ile 43 bin 250 İngiliz sterlini (76 bin-332 bin lira) arasında değişen 5 eseri, 14 Mart'tan bu yana alıcısıyla buluştu. Gerçeküstü eserlerindeki tuhaf ve çarpıcı imgelerle adından söz ettiren 49 yaşındaki Akakçe için yabancı sanat otoriteleri de "Turkish Dali" yorumu yaparak a övgü yağdırdı


EFSANEYE BENZETİLDİ
1904 ile 1989 yılları arasında yaşayan İspanyol ressam Dali, ilginç resim tekniğinin yanı sıra uzun ince bıyıkları ve marjinal dış görünüşüyle de şöhret olmuştu.

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