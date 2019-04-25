Başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de beğeni toplayan Dilan Çiçek Deniz, çapkınların yakın markajına girdi. Deniz, kendi gibi oyuncu Furkan Andıç'la Kasım 2018'de ayrıldıktan hemen sonra gönlünü Birkan Sokullu'ya kaptırmış; ancak bu ilişkide de geçen ay hüsrana uğramıştı. İddiaya göre 24 yaşındaki oyuncuya, Beşiktaş'ın Kanadalı siyahi yıldızı Cyle Larin kancayı taktı. Güzel oyuncunun yer aldığı diziyi izleyen Larin, Deniz'e hayran kaldı.



BU NASIL ÜSLUP!

Hızını alamayan futbolcu, Deniz'e sosyal medyada yürüdü. Ünlü futbolcu, Dilan Çiçek Deniz'e sosyal medyada attığı mesajda centilmenliği bir kenara bıraktı. 2. Sayfa programının iddiasına göre Larin, Deniz'e "Çok güçlüyüm, çok zenginim ve Kanadalıyım" diye mesaj atıp çıkma teklif etti. Kendini överken kibarlığı unutan futbolcunun bu tavrı ise "Pes!" dedirtti. Beşiktaş'ta yedeklere talim olan Larin'in yeşil sahalar yerine özel hayatında depara kalkması ise Siyah-Beyazlı taraftarları kızdırdı.



DM'DEN YÜRÜDÜ

24 yaşındaki futbolcu, görür görmez aşık olduğu Deniz'e önceki gün sosyal medyada çıkma teklifi etti. Ancak mesajı centilmenliğe sığmadı.