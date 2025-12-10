Trabzonspor'a Japon harikası! Transferde Takehiro Tomiyasu bombası

Takehiro Tomiyasu (AFP)

GELECEK VAAT EDEN İSİMLERDENDİ Takehiro Tomiyasu, 5 Kasım 1998'de Japonya'nın Fukuoka kentinde dünyaya geldi. Futbola genç yaşlarda başlayan Tomiyasu, altyapı dönemini Mitsubishi Yowa'da geçirdi. Genç yaş gruplarında gösterdiği hızlı gelişim ve atletizmiyle dikkat çeken savunmacı, kısa sürede profesyonelliğe geçiş yaptı ve Japon futbolunun gelecek vadeden isimleri arasında gösterilmeye başladı.

Takehiro Tomiyasu (AFP) AVRUPA'YA AÇILAN KAPI Profesyonel kariyerine Avispa Fukuoka'da başlayan Tomiyasu, burada geçirdiği dönemde savunmadaki sertliği, oyun okuma becerisi ve pozisyon bilgisiyle öne çıktı. J League 2'de sergilediği performans, Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti ve Japon oyuncu için transfer süreci hızlandı. 2018 yılında Belçika ekibi Sint-Truiden'e transfer olması, kariyerindeki ilk Avrupa deneyiminin başlangıcı oldu.

Takehiro Tomiyasu (AFP) BELÇİKA'DAN SERIE A'YA Tomiyasu, Sint-Truiden'de kısa sürede takımın savunmasında önemli bir rol üstlendi. Belçika'da gösterdiği başarılı performans, Avrupa'nın büyük liglerinin radarına girmesini sağladı. 2019 yazında Serie A ekiplerinden Bologna ile sözleşme imzalayan Japon futbolcu, İtalya'daki ilk sezonunda hem sağ bek hem de stoper mevkilerinde görev alarak çok yönlü bir savunmacı olduğunu kanıtladı. Serie A'nın taktiksel yoğunluğunda gelişim gösteren Tomiyasu, oyunu geriden kurma becerisi ve ikili mücadelelerdeki başarısıyla dikkat çekti.

Takehiro Tomiyasu (AFP) ARSENAL'E TRANSFERİ 2021 yılında Premier Lig'in köklü kulüplerinden Arsenal tarafından transfer edilen Tomiyasu, İngiltere kariyerine hızlı bir başlangıç yaptı. Mikel Arteta'nın oyun planında önemli bir yere sahip olan Japon oyuncu, gerektiğinde sağ bek, sol bek veya sağ stoper olarak görev alarak takımın savunma yapısına büyük katkı sağladı. Premier Lig'in fiziksel temposuna uyum sağlayan Tomiyasu, istikrarlı performansıyla taraftarın da beğenisini kazandı. Transfermarkt verilerine göre Arsenal'deki performansı sayesinde piyasa değeri 20 milyon euro seviyelerine kadar yükseldi.