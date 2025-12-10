Trabzonspor'a Japon harikası! Transferde Takehiro Tomiyasu bombası
Trendyol Süper Lig’de şampiyonluk yarışında iddiasını güçlendiren Trabzonspor, ara transfer dönemi öncesinde çalışmalarını hızlandırdı. Bordo-mavililer, savunma hattını güçlendirmek için dünya çapında tanınan 27 yaşındaki Japon stoper Takehiro Tomiyasu’yu gündemine aldı. Arsenal’dan ayrıldıktan sonra kulüpsüz olan Tomiyasu’nun, Trabzonspor’un transfer listesinin üst sıralarında yer aldığı bildirildi.
Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde mutlu sona ulaşmak isteyen Trabzonspor, Stefan Savic'in sakatlığı sonrası stoper arayışlarını hızlandırdı. Yeni Asır'ın haberine göre Tomiyasu, teknik heyetin savunmaya takviye için belirlediği ilk isim konumunda bulunuyor. 42 kez Japonya Milli Takımı forması giyen deneyimli oyuncu, hem atletizmi hem de dört farklı savunma pozisyonunda oynayabilmesiyle dikkat çekiyor.
SAKATLIK SONRASI BOŞTA KALDI
Arsenal formasıyla 84 maçta görev yapan Tomiyasu, Şubat ayında yaşadığı ciddi diz sakatlığının ardından sezonu kapatmıştı. İngiliz ekibiyle sözleşmesi Temmuz ayında karşılıklı anlaşmayla feshedilen Japon savunmacı, o tarihten bu yana bireysel çalışmalarını sürdürerek tam olarak iyileşmeye odaklandı. Sağlam bir dönüş yapmak isteyen oyuncunun Trabzonspor'a transfer olması, hem yeniden form kazanmasını hem de Japonya Milli Takımı'nda Dünya Kupası kadrosuna girme ihtimalini artıracak.
CAZİP PROJE SUNULDU
Bordo-mavililerin bu transferde ekonomik ve sportif açıdan avantajlı olduğu belirtiliyor. Tomiyasu'nun serbest oyuncu statüsünde olması maliyeti düşürürken, Trabzonspor'un şampiyonluk hedefi oyuncuya cazip bir proje sunuyor. Yönetimin, kısa süre içinde temaslarını hızlandırarak deneyimli savunmacının durumunu netleştirmesi bekleniyor.
GELECEK VAAT EDEN İSİMLERDENDİ
Takehiro Tomiyasu, 5 Kasım 1998'de Japonya'nın Fukuoka kentinde dünyaya geldi. Futbola genç yaşlarda başlayan Tomiyasu, altyapı dönemini Mitsubishi Yowa'da geçirdi. Genç yaş gruplarında gösterdiği hızlı gelişim ve atletizmiyle dikkat çeken savunmacı, kısa sürede profesyonelliğe geçiş yaptı ve Japon futbolunun gelecek vadeden isimleri arasında gösterilmeye başladı.
AVRUPA'YA AÇILAN KAPI
Profesyonel kariyerine Avispa Fukuoka'da başlayan Tomiyasu, burada geçirdiği dönemde savunmadaki sertliği, oyun okuma becerisi ve pozisyon bilgisiyle öne çıktı. J League 2'de sergilediği performans, Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti ve Japon oyuncu için transfer süreci hızlandı. 2018 yılında Belçika ekibi Sint-Truiden'e transfer olması, kariyerindeki ilk Avrupa deneyiminin başlangıcı oldu.
BELÇİKA'DAN SERIE A'YA
Tomiyasu, Sint-Truiden'de kısa sürede takımın savunmasında önemli bir rol üstlendi. Belçika'da gösterdiği başarılı performans, Avrupa'nın büyük liglerinin radarına girmesini sağladı. 2019 yazında Serie A ekiplerinden Bologna ile sözleşme imzalayan Japon futbolcu, İtalya'daki ilk sezonunda hem sağ bek hem de stoper mevkilerinde görev alarak çok yönlü bir savunmacı olduğunu kanıtladı. Serie A'nın taktiksel yoğunluğunda gelişim gösteren Tomiyasu, oyunu geriden kurma becerisi ve ikili mücadelelerdeki başarısıyla dikkat çekti.
ARSENAL'E TRANSFERİ
2021 yılında Premier Lig'in köklü kulüplerinden Arsenal tarafından transfer edilen Tomiyasu, İngiltere kariyerine hızlı bir başlangıç yaptı. Mikel Arteta'nın oyun planında önemli bir yere sahip olan Japon oyuncu, gerektiğinde sağ bek, sol bek veya sağ stoper olarak görev alarak takımın savunma yapısına büyük katkı sağladı. Premier Lig'in fiziksel temposuna uyum sağlayan Tomiyasu, istikrarlı performansıyla taraftarın da beğenisini kazandı. Transfermarkt verilerine göre Arsenal'deki performansı sayesinde piyasa değeri 20 milyon euro seviyelerine kadar yükseldi.
MİLLİ TAKIM KARİYERİ
Tomiyasu, Japonya Milli Takımı'nın değişmez isimlerinden biri haline geldi. Genç yaş kategorilerinde forma giydikten sonra A Milli Takım'a yükselen oyuncu, Dünya Kupası Elemeleri ve Asya Kupası gibi önemli turnuvalarda takımının savunma hattında görev yaptı. Milli formayla 40'tan fazla maça çıkan Tomiyasu, disiplini ve oyun zekâsıyla ülkesinin savunma liderlerinden biri olarak gösteriliyor.
OYUN TARZI
Tomiyasu'nun en önemli özelliği, üç farklı savunma pozisyonunda da üst düzey performans sergileyebilmesidir. Hem bek pozisyonunda hem de stoperde rahatlıkla görev yapabilen Japon oyuncu, top tekniği, pres altında doğru pas tercihleri ve fiziksel dayanıklılığıyla modern futbolun gereksinimlerine uygun bir profil çiziyor. Oyunu geriden başlatma becerisi, ikili mücadelelerdeki sertliği ve hava toplarındaki üstünlüğü, onu Premier Lig seviyesinde değerli kılan başlıca özellikler arasında bulunuyor.
DEĞERİ 16 MİLYON EURO
Transfermarkt platformuna göre 1.88 metre boyundaki savunma oyuncusu, sağ ayağını kullanıyor ve stoper ile sağ bek mevkilerinde görev yapıyor. Kariyeri boyunca Avispa Fukuoka, Sint-Truiden, Bologna ve Arsenal formalarını giyen Tomiyasu'nun güncel piyasa değeri 16 milyon euro görülüyor.