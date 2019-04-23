Beşiktaşlı yıldız Çukur'un Sena'sı Dilan Çiçek Deniz'e DM'den öyle bir mesaj attı ki...
Çukur dizisinde canlandırdığı Sena karakteri ile oyunculukta yıldızlaşan Dilan Çiçek Deniz hem diziden ayrılmış hem de Birkan Sokullu ile olan ilişkisini bitirmişti. Daha önce Okan Can Yantır, Furkan Andıç gibi isimlerle birlikte olan Dilan Çiçek Deniz mutluluğu bir türlü bulamıyordu, ta ki bu mesaja kadar! Beşiktaşlı yıldız isim Dilan Çiçek Deniz'e DM'den yürüdü! Hem de ne yürüme. Öyle bir mesaj attı ki bir anda sosyal medyada olay yarattı. İşte çok konuşulan o olay.
23.04.2019 16:35
- Son Güncelleme: 23.04.2019 16:52
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