Beşiktaşlı yıldız Çukur'un Sena'sı Dilan Çiçek Deniz'e DM'den öyle bir mesaj attı ki...

Bir yanda Çukur dizisinin Sena'sı Dilan Çiçek Deniz, diğer bir yanda çok ünlü bir futbolcu. İddia ediyoruz, böyle teklif ne görüldü ne de duyuldu!

Dilan Çiçek Deniz, Furkan Andıç'tan ayrıldıktan birkaç ay sonra, Berrak Tüzünataç'ın eski aşkı Birkan Sokullu ile ocak ayında görüşmeye başlamıştı.