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Beşiktaşlı yıldız Çukur'un Sena'sı Dilan Çiçek Deniz'e DM'den öyle bir mesaj attı ki...

Çukur dizisinde canlandırdığı Sena karakteri ile oyunculukta yıldızlaşan Dilan Çiçek Deniz hem diziden ayrılmış hem de Birkan Sokullu ile olan ilişkisini bitirmişti. Daha önce Okan Can Yantır, Furkan Andıç gibi isimlerle birlikte olan Dilan Çiçek Deniz mutluluğu bir türlü bulamıyordu, ta ki bu mesaja kadar! Beşiktaşlı yıldız isim Dilan Çiçek Deniz'e DM'den yürüdü! Hem de ne yürüme. Öyle bir mesaj attı ki bir anda sosyal medyada olay yarattı. İşte çok konuşulan o olay.

23.04.2019 16:35 - Son Güncelleme: 23.04.2019 16:52
Beşiktaşlı yıldız Çukur'un Sena'sı Dilan Çiçek Deniz'e DM'den öyle bir mesaj attı ki...

Bir yanda Çukur dizisinin Sena'sı Dilan Çiçek Deniz, diğer bir yanda çok ünlü bir futbolcu. İddia ediyoruz, böyle teklif ne görüldü ne de duyuldu!

Dilan Çiçek Deniz, Furkan Andıç'tan ayrıldıktan birkaç ay sonra, Berrak Tüzünataç'ın eski aşkı Birkan Sokullu ile ocak ayında görüşmeye başlamıştı.

Beşiktaşlı yıldız Çukur'un Sena'sı Dilan Çiçek Deniz'e DM'den öyle bir mesaj attı ki...

İlk kez Suadiye'de birlikte görüntülenen, aşkları da o kareyle ortaya çıkan Dilan Çiçek Deniz ve Birkan Sokullu çiftinin, mutluluğu kısa sürdü.

Aradığı aşkı bir türlü bulamayan Deniz'e yeni bir talip çıktı.

Beşiktaşlı yıldız Çukur'un Sena'sı Dilan Çiçek Deniz'e DM'den öyle bir mesaj attı ki...

"ÇOK GÜÇLÜYÜM, ÇOK ZENGİNİM VE KANADALIYIM"

Geçtiğimiz sene devre arasında siyah beyazlı kadroya katılan Cyle Larin, Dilan Çiçek Deniz'i yakın takibe aldı.

Beşiktaşlı yıldız Çukur'un Sena'sı Dilan Çiçek Deniz'e DM'den öyle bir mesaj attı ki...

BÖYLE DM'DEN YÜRÜME GÖRÜLMEDİ

Takım arkadaşları Çukur dizisini izlerken Deniz'i görüp aşık olan Beşiktaşlı Cyle Larin, güzel oyuncuya DM'den mesaj attı. Ama ne mesaj!

Beşiktaşlı yıldız Çukur'un Sena'sı Dilan Çiçek Deniz'e DM'den öyle bir mesaj attı ki...

Larin mesajında, "Çok güçlüyüm, çok zenginim ve Kanadalıyım" yazdı.

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