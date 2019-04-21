Çilek Mobilya'nın veliahtı ve aynı zamanda tasarımcı olan Selma Çilek'ten eşi Sinan Çiftçi'ye 'hızlı jest' geldi... Sosyetik tasarımcı, yeni yaşı için eşini İtalya'ya götürdü. Çiftçi'ye Toskana Bölgesi ile Floransa'da sürprizler yapan Çilek, asıl büyük armağanını ise sona sakladı.
EFSANENİN ARACINDA...
Selma Çilek, aynı zamanda rallici olan işadamı eşi için aylar öncesinden Monza şehrindeki Formula 1 pistine rezervasyon yaptırdı. Sinan Çiftçi, birçok yarışa sahne alan pistte tam 10 kez F1 aracıyla tur attı. Efsane yarış pilotu Damon Hill'in 1997'de yarışlarda bindiği aracı kullanan Çiftçi, hayatının en unutulmaz birkaç dakikasını geçirdi. Selma Çilek'in Sinan Çiftçi için yaptığı bu hızlı jestin bedeli ise 7 bin euro yani 45 bin 750 lira...
KOCAMAN ARMAĞAN
Eşiyle İtalya'da tatile çıkıp sadece romantik anlar yaşayacağını düşünen Sinan Çiftçi, Selma Çilek'in kendisine verdiği adrenalin dolu armağanla mutluluktan adeta havalara uçtu...
EFSANENİN ARACINDA...
Selma Çilek, aynı zamanda rallici olan işadamı eşi için aylar öncesinden Monza şehrindeki Formula 1 pistine rezervasyon yaptırdı. Sinan Çiftçi, birçok yarışa sahne alan pistte tam 10 kez F1 aracıyla tur attı. Efsane yarış pilotu Damon Hill'in 1997'de yarışlarda bindiği aracı kullanan Çiftçi, hayatının en unutulmaz birkaç dakikasını geçirdi. Selma Çilek'in Sinan Çiftçi için yaptığı bu hızlı jestin bedeli ise 7 bin euro yani 45 bin 750 lira...
KOCAMAN ARMAĞAN
Eşiyle İtalya'da tatile çıkıp sadece romantik anlar yaşayacağını düşünen Sinan Çiftçi, Selma Çilek'in kendisine verdiği adrenalin dolu armağanla mutluluktan adeta havalara uçtu...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.