Tanıtımlarıyla çok konuşulan atv'nin yeni dizisi 'Zengin ve Yoksul' ilk bölümüyle beğeni topladı. Dizinin ilk bölümünü set ekibi, oyuncular ve atv yönetimi birlikte izledi. Oyuncular, "Böyle bir yapımda yer almaktan dolayı gururluyuz" dedi.
Tanıtımlarıyla çok konuşulan atv'nin yeni dizisi 'Zengin ve Yoksul' ilk bölümüyle beğeni topladı. Dizinin ilk bölümünü set ekibi, oyuncular ve atv yönetimi birlikte izledi. Oyuncular, "Böyle bir yapımda yer almaktan dolayı gururluyuz" dedi.
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