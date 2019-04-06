Hafta sonuna mutlu bir başlangıç için bu programı kaçırmayın... Ünlü konuklar ve sürprizlerle dolu Günaydın Hafta Sonu, bugün 10:00'da A Para'da başlıyor. Günaydın Hafta Sonu; sanattan spora, eğlenceden modaya her alanda farklı bir pencere açıyor.
Sinan Özedincik ve Funda Karayel'in sunduğu programın ilk bölüm konukları; Tolgahan Sayışman-Almeda Abazi, Hande Subaşı, Pelin Öztekin, Emel Çölgeçen ve Bendeniz.
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