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  • 29.03.2019
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'nın kızı ile ilgili söylediği sözler anneleri ayaklandırdı! Şeyma Subaşı'nın hesabının kapatılması için kampanya başlatıldı

, çizmeyi aştı. Anneler, kızı için ‘Çanta gibi yanımda taşıyamam’ diyen Subaşı’nın kötü örnek olduğunu savunup hesabının kapatılması için kampanya başlattı.

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