Şeyma Subaşı, çizmeyi aştı. Anneler, kızı için ‘Çanta gibi yanımda taşıyamam’ diyen Subaşı’nın kötü örnek olduğunu savunup sosyal medya hesabının kapatılması için kampanya başlattı. Marjinal yaşamıyla tepki çeken Şeyma Subaşı, hemcinslerini kızdırdı. Sürekli yurt dışı seyahatlerine çıkıp 5 yaşındaki kızı Melisa'yı İstanbul'da yalnız bırakan Subaşı, geçtiğimiz günlerde şu skandal cümleye imza atmıştı: 'Yurt dışına gel-git yapıyorum. O yüzden Melisa'yı çanta gibi yanımda götüremiyorum.' Subaşı'nın şok sözleri, kadın hakları savunucuları ile anneleri sinirlendirdi. Birkaç kadın derneği, Şeyma Subaşı'nın kötü örnek olduğunu savunup genç kadının Instagram hesabının kapatılması için kampanya başlattı. Subaşı için RTÜK'e de şikayet yağdı. RTÜK'E ŞİKAYET Subaşı'nın gündem olması izleyicilerin de canını sıktı. Çok sayıda vatandaş, Subaşı'nın Türk aile yaşantısına ters özel hayatının televizyonda gösterilmemesi için RTÜK'e şikayet yağdırdı. Subaşı ise dün kızı Melisa ile paylaştığı bu fotoğrafın altına 'Kadınlar zayıf ve narindir; ama anneler kuvvetlidir' diyerek eleştirilere yanıt verdi. Şeyma Subaşı'dan kızı Melisa hakkında skandal açıklama! Şeyma Subaşı kaç yaşında?
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