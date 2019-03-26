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Şeyma Subaşı'dan kızı Melisa hakkında skandal açıklama! Şeyma Subaşı kaç yaşında?

Şeyma Subaşı, geçtiğimiz gün sahibi olduğu kafenin önünde muhabirlere açıklamalarda bulundu. Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra yurtdışı gezilerini artıran Subaşı, kızı Melisa'nın velayetinin Acun Ilıcalı'ya verilmesi hakkında yaptığı açıklamalarla olay yarattı. 5 yaşında Melisa adında kızı olan Şeyma Subaşı kaç yaşında? İşte Şeyma Subaşı'nın kızı hakkındaki açıklaması...

26.03.2019 14:52 - Son Güncelleme: 26.03.2019 14:54
Şeyma Subaşı'dan skandal açıklama: Kızımı çanta gibi... Şeyma Subaşı kaç yaşında?

Şeyma Subaşı, sık sık sevgilisi Guido Senia'nın yanına gitmesiyle gündem olurken bu kez de kızı Melisa hakkında yaptığı açıklamayla adından söz ettirdi. Subaşı, boşandıktan sonra kızı melisa'nın velayetinin Acun Ilıcalı'da olması hakkında konuştu.

Şeyma Subaşı'dan kızı Melisa hakkında skandal açıklama! Şeyma Subaşı kaç yaşında?

"MELİSA'YI ÇANTA GİBİ YANIMDA GÖTÜREMİYORUM!"

Şeyma Subaşı geçtiğimiz gün sahibi olduğu kafenin önünde muhabirlere açıklamalarda bulundu. Kızı Melisa'nın velayetinin Acun Ilıcalı'ya verilmesi hakkında konuşan Subaşı,"Velayet öyle olması gerekiyordu öyle oldu. Melisa'nın İstanbul'da okuması gerekiyor. Ben zaten yurtdışına git-gel yapıyorum. O yüzden Melisa'yı yanıma alamıyorum. Onu çanta gibi yanımda götüremiyorum" dedi.

Şeyma Subaşı'dan kızı Melisa hakkında skandal açıklama! Şeyma Subaşı kaç yaşında?

Demet Akalın hakkında kendisine yöneltilen sorulara ise, "O konuda konuşmak istemiyorum." diyerek cevap verdi.

Şeyma Subaşı'dan kızı Melisa hakkında skandal açıklama! Şeyma Subaşı kaç yaşında?

Yaptığı hareketler ile dikkat çeken Şeyma Subaşı hakkında en çok merak edilen bilgi ise kaç yaşında olduğu. Peki, Şeyma Subaşı kaç yaşında?

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Şeyma Subaşı'dan skandal açıklama: Kızımı çanta gibi... Şeyma Subaşı kaç yaşında?

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