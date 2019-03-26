Şeyma Subaşı'dan kızı Melisa hakkında skandal açıklama! Şeyma Subaşı kaç yaşında?
Şeyma Subaşı, geçtiğimiz gün sahibi olduğu kafenin önünde muhabirlere açıklamalarda bulundu. Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra yurtdışı gezilerini artıran Subaşı, kızı Melisa'nın velayetinin Acun Ilıcalı'ya verilmesi hakkında yaptığı açıklamalarla olay yarattı. 5 yaşında Melisa adında kızı olan Şeyma Subaşı kaç yaşında? İşte Şeyma Subaşı'nın kızı hakkındaki açıklaması...
"MELİSA'YI ÇANTA GİBİ YANIMDA GÖTÜREMİYORUM!"
Şeyma Subaşı geçtiğimiz gün sahibi olduğu kafenin önünde muhabirlere açıklamalarda bulundu. Kızı Melisa'nın velayetinin Acun Ilıcalı'ya verilmesi hakkında konuşan Subaşı,"Velayet öyle olması gerekiyordu öyle oldu. Melisa'nın İstanbul'da okuması gerekiyor. Ben zaten yurtdışına git-gel yapıyorum. O yüzden Melisa'yı yanıma alamıyorum. Onu çanta gibi yanımda götüremiyorum" dedi.