Uzun süredir eşi Feyza Deniz ile boşanacağı haberleriyle gündeme gelen Özcan Deniz cephesinde flaş gelişme… Deniz'in oğlu Kuzey'in annesiyle yeniden boşanmanın eşiğine geldiği öne sürüldü. Evi de terk ettiği öğrenilen ünlü oyuncuyu eşiyle karşı karşıya getiren durum ise Snobmagazin'in iddiasına göre Deniz'in eski sevgilisi Ayça Ayşin Turan… Özcan Deniz, 2015 yılında yönetmenliğini üstlendiği 'Sevimli Tehlikeli' filminde o dönem aşk yaşadığı kendisinden 20 yaş küçük Turan'ı oynatmıştı. Filmin ikincisini çekmeye hazırlanan Deniz, eski aşkının kapısını çalınca olanlar oldu.
- Saklambaç
- 17.03.2019
- Gazete
Ayça Ayşin Turan krizi! Özcan Deniz'in evliliğinde tehlike çanları çalmaya başladı
Özcan Deniz, 2015’te aşk yaşadığı Ayça Ayşin Turan’ı ‘Sevimli Tehlikeli’ filminin ilkinde olduğu gibi ikincisinde de oynatmaya karar verdi. Deniz’in eşi Feyza Hanım, kıskançlık krizine girince oyuncunun bir yıllık evliliğinde tehlike çanları çalmaya başladı.
Uzun süredir eşi Feyza Deniz ile boşanacağı haberleriyle gündeme gelen Özcan Deniz cephesinde flaş gelişme… Deniz'in oğlu Kuzey'in annesiyle yeniden boşanmanın eşiğine geldiği öne sürüldü. Evi de terk ettiği öğrenilen ünlü oyuncuyu eşiyle karşı karşıya getiren durum ise Snobmagazin'in iddiasına göre Deniz'in eski sevgilisi Ayça Ayşin Turan… Özcan Deniz, 2015 yılında yönetmenliğini üstlendiği 'Sevimli Tehlikeli' filminde o dönem aşk yaşadığı kendisinden 20 yaş küçük Turan'ı oynatmıştı. Filmin ikincisini çekmeye hazırlanan Deniz, eski aşkının kapısını çalınca olanlar oldu.
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