süredir eşiile boşanacağı haberleriyle gündeme gelencephesinde flaş gelişme…oğluyeniden boşanmanın eşiğine geldiği öne sürüldü. Evi de terk ettiği öğrenilen ünlü oyuncuyu eşiyle karşı karşıya getiren durum iseiddiasına göre Deniz'in eski sevgilisiÖzcan Deniz, 2015 yılında yönetmenliğini üstlendiğifilminde o dönem aşk yaşadığı kendisinden 20 yaş küçük Turan'ı oynatmıştı. Filmin ikincisini çekmeye hazırlananeski aşkının kapısını çalınca olanlar oldu.