Dört yıl önce kısa süreli ilişkileriyle olay olan güzel oyuncu Hande Doğandemir ile meslektaşı Engin Öztürk, "Aşk yeniden" dedi. 2015 yılında bir ay gibi kısa bir süre birlikte olan ikilinin aşkı küllerinden doğdu.
Dört yıl önce kısa süreli ilişkileriyle olay olan güzel oyuncu Hande Doğandemir ile meslektaşı Engin Öztürk, "Aşk yeniden" dedi. 2015 yılında bir ay gibi kısa bir süre birlikte olan ikilinin aşkı küllerinden doğdu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.