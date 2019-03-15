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  • 15.03.2019
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’le , yıllar sonra ‘’ dedi

2015’te bir ay aşk yaşayıp ayrılan ’le , yıllar sonra ‘’ dedi. İkili, ilişkilerinin gizli kalması için şimdilik temkinli davranıyor.

Dört yıl önce kısa süreli ilişkileriyle olay olan güzel oyuncu Hande Doğandemir ile meslektaşı Engin Öztürk, "Aşk yeniden" dedi. 2015 yılında bir ay gibi kısa bir süre birlikte olan ikilinin aşkı küllerinden doğdu.

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