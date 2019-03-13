Ağustos 2018'den beri birlikte olan merhum işadamı Mustafa Koç'un kızı Aylin Koç ile sosyetik fotoğrafçı Bennu Gerede'nin oğlu Dilan Erkaya'nın aşkında ilk kriz çıktı. Aşklarına ailelerinden de onay alan ve birbirlerine çok yakıştırılan 19 yaşındaki ikilinin arası şu sıralar limoni… Ünlü çiftin arasının bozulmasına ise her adımıyla olay olan 18 yaşındaki popçu Aleyna Tilki'nin neden olduğu konuşuluyor.





'KARA KEDİ' BENZETMESİ...

Geçtiğimiz ay sık sık bir araya gelip atölyede resim yapan grafiti sanatçısı Erkaya ile Tilki'nin yakınlaşması iddiaya göre Aylin Koç'un canını sıktı. Kıskançlık krizine girdiği öne sürülen Koç, Dilan Erkaya'ya restini çekti. Genç kız, Erkaya'yı Instagram'da takipten çıkardı. Dilan da Koç'un bu şok hamlesine aynı şekilde karşılık verdi. Ancak genç adam aşkıyla fotoğraflarını ise silmeye kıyamadı. Aleyna'ya ise ikilinin aşkını bozduğu iddiasıyla 'kara kedi' benzetmesi yapıldı.





SESSİZ KALMIŞTI

Geçen ay adı Dilan Erkaya ile aşk dedikodusuna karışan Aleyna, iddialar karşısında sessiz kalıp kafa karıştırdı.

Tilki'nin Erkaya'nın annesi Bennu Gerede ile de arasından su sızmıyor.

Ekim 2018'de objektiflere böyle mutluluk pozu veren ikili, aşka nokta koydu. Görüşmeyi kesen gençler, artık iki yabancı…

Doğan SAVAŞ