Gerçek kürk giydiği için topa tutulan Bülent Ersoy'un eleştiriler karşısında öfkesi dinmiyor. Önceki akşam Etiler'de bir partiye katılan Diva'nın gündeminde yine kürk polemiği vardı. Sanatçı, kendisine "Ölürsün inşallah" diyen hayvanseverler için "Bunlar hasta ruhlu insanlar" diye öfke kustu.



Doğan SAVAŞ