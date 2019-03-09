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  • 09.03.2019
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arkadaşlarıyla Bebek'te eğlendi

Tempoya kısa mola

Son dönemin en popüler isimlerinden Can Yaman, önceki akşam arkadaşlarıyla Bebek'te eğlendi. Dizi çekimlerinin çok yoğun geçtiğini söyleyen yakışıklı oyuncu, "Arkadaşlarımla bir araya gelip biraz stres attım" dedi.



Doğan SAVAŞ

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