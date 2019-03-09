Son dönemin en popüler isimlerinden Can Yaman, önceki akşam arkadaşlarıyla Bebek'te eğlendi. Dizi çekimlerinin çok yoğun geçtiğini söyleyen yakışıklı oyuncu, "Arkadaşlarımla bir araya gelip biraz stres attım" dedi.
Doğan SAVAŞ
Son dönemin en popüler isimlerinden Can Yaman, önceki akşam arkadaşlarıyla Bebek'te eğlendi. Dizi çekimlerinin çok yoğun geçtiğini söyleyen yakışıklı oyuncu, "Arkadaşlarımla bir araya gelip biraz stres attım" dedi.
Doğan SAVAŞ
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