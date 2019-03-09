Son dönemin en popüler isimlerinden Can Yaman, önceki akşam arkadaşlarıyla Bebek'te eğlendi. Dizi çekimlerinin çok yoğun geçtiğini söyleyen yakışıklı oyuncu, "Arkadaşlarımla bir araya gelip biraz stres attım" dedi.





Doğan SAVAŞ