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  • 07.03.2019
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'de forma giyen yıldız , tüm dünyadan hayran kitlesine ulaştı

Tüm dünyada hayran kitlesine ulaşan , Hintli sevenlerinin fotoğrafını paylaştı. 7 bin kilometre uzaktan gönderilen anlamlı kareye beğeni yağdı!

Sınırsız sevgi
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de forma giyen yıldız Mesut Özil, tüm dünyadan hayran kitlesine ulaştı. Yıldız futbolcu önceki gün Hintli sevenlerinin kendisine yolladığı sıcak fotoğrafı paylaştı.

'SONSUZ TEŞEKKÜRLER'
Fotoğrafın Hindistan'ın en büyük şehri olan Mumbai'den gönderildiğini belirten , " ailesinin sadece İngiltere ve Avrupa'da üyeleri yok. Tüm dünyadan var. Mumbai'den bana destek veren herkese sonsuz teşekkürler" diye konuştu.
Mesut Özil, haftada 305 bin pound (2.5 milyon TL) kazanıyor...

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