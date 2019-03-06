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  • 06.03.2019
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'un kızı ile aşk yaşayan , şimdi de kancayı Defne Samyeli'nin kızı ’ya taktı

İki yıl önce ile aşk yaşayan , şimdi de kancayı ’ya taktı. Acar, ’da takibe alıp beğeni yağmuruna tuttuğu modelin kalbini çalmayı başardı. İkili, birbirini tanıma aşamasında…

Bir dönemin hızlı çapkınlarından iş adamı Erdal Acar, bayrağı eski eşi Emel Yıldırım'dan olan oğlu Eremcan Acar'a devretti. 20 yaşındaki Acar, 2017'de merhum iş adamı Mustafa Koç'un küçük kızı Aylin ile yaşadığı aşkla gündem olmuştu.

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