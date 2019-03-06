Bir dönemin hızlı çapkınlarından iş adamı Erdal Acar, bayrağı eski eşi Emel Yıldırım'dan olan oğlu Eremcan Acar'a devretti. 20 yaşındaki Acar, 2017'de merhum iş adamı Mustafa Koç'un küçük kızı Aylin ile yaşadığı aşkla gündem olmuştu.