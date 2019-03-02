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  • 02.03.2019
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'den ayrılan , gönlünü kaptırdığı ile görüntülendi

Panik gecesi
Kendisi gibi oyuncu Dilan Çiçek Deniz'den ayrılan Furkan Andıç, gönlünü yine bir oyuncu güzele Özge Özacar'a kaptırmıştı. Andıç ile yeni aşkı, önceki akşam Harbiye'deki Klein isimli mekan çıkışı görüntülendi.

Patlayan flaşlarla neye uğradıklarını şaşıran ikili, büyük şok yaşadı. ile , ayrı taksilere binip Harbiye'den ayrıldı. Bu arada Özacar, Andıç'ın uzun süre aşk yaşadığı Deniz'in de yakın arkadaşı!

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