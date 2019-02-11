Busezon sürpriz bir hamleyle Trabzonspor'dan Beşiktaş'a transfer olan Burak Yılmaz, Beykoz Acakent'ten bir villa satın almıştı. Milli futbolcu, bin metrekarelik villayı baştan aşağı yenilemişti. Geçtiğimiz aylarda bir mimarlık şirketiyle anlaşan Yılmaz'ın; içine sinema ve oyun salonu, buhar ve sauna odası bile yaptırdığı villasının tadilat masrafını öğrenince ufak bir şok yaşadım. Yıldız futbolcu, her detayı ince ince düşünülmüş olan villaya 500 bin dolar yani 2 milyon 600 bin lira para ödemiş. Uzun süre yurt dışında futbol oynayan milli futbolcu, hayalindeki evi geç de olsa bulduğunu söylüyormuş. Ne diyelim, hayırlı olsun…

Burak, kızları Derin ve Nazlı'nın rahatı için evini dekore ettirdi.