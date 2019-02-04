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  • 04.02.2019
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''yı ağlatmışlar

'Baba'yı ağlatmışlar
Arabesk müziğin 'sı' olarak bilinen Müslüm Gürses'in uzun yıllar menajerliğini yapan Nevzat Takmaz, suskunluğunu 'Plak Ve Ben' dergisi için bozdu. 'in yoğun bakımdan çıkıp hep eve gideceğini düşündüğünü belirten Takmaz, şöyle konuştu: "Hiç unutmam. Beni yanına çağırdı. Hatta canı kebap bile istedi. 'Kim var yukarıda' dedi. Ben de 'Kimse yok' dedim ve koskoca Müslüm Gürses'in gözünden yaş geldiğini, ilk defa ağladığını gördüm. İnanın o gün bugündür kendime gelemedim."

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