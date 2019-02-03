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  • 03.02.2019
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’le Haziran’da ’da evlenecek olan Amine Gülşe'nin gelinliği yaklaşık 520 bin lira

’le Haziran’da ’da evlenecek olan Amine Gülşe, gelinliğini hayranı olduğu Zuhair Murad’a tasarlatacak. İngiliz basınına göre; özel tasarım gelinlik Özil’e 100 bin dolar yani yaklaşık 520 bin liraya mal olacak

Muradına erdi

Haziran ayında 'de evlenmeye hazırlanan Arsenal'in yıldızı Mesut Özil ile Amine Gülşe'nin düğün detayları, yavaş yavaş belli olmaya başladı. Ünlü çiftin, Londra'daki tarihi bir kalede evleneceğini iddia eden İngiliz basını şimdi de Gülşe'nin gelinlik tercihini açıkladı.

BONKÖR DAMAT İŞ BAŞINDA
Zuhair Murad'ın sıkı bir hayranı olan güzel oyuncu, Lübnanlı tasarımcıya gelinlik siparişi verdi. Özil, özel tasarım bir gelinlik giyecek olan 25 yaşındaki aşkı için kesenin ağzını açtı. Gelinlik için 100 bin doları yani yaklaşık 520 bin lirayı gözden çıkaran yıldız futbolcu, bonkörlüğünü de bir kez daha gözler önüne serdi. Haftalık kazancı 350 bin sterlin yani yaklaşık 2 milyon 350 bin lira olan 'in 'nın ardından ve memleketi 'taki düğün kutlamaları için toplamda ne kadar masraf yapacağı ise şimdiden merak konusu oldu.
48 yaşındaki Lübnanlı modacı, aralarında Sarah Jessica Parker'ın da bulunduğu birçok Hollywood yıldızını ödül törenlerinde giydiriyor.
Özil ile Gülşe'nin düğünü, sadece Türkiye'de değil İngiltere ve Almanya'da da merakla bekleniyor.

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