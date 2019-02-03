Kendisi gibi oyuncu Kıvanç Kasabalı ile mutlu bir evliliği olan Sedef Avcı, önceki gün mutluluğun resmini çizdi. Oğlu Can ile evde keyif yaparken çektiği bu selfie'yi Instagram hesabında paylaşan Avcı, bu yüz gülümseten kareye de "Sevgi neydi? Sevgi, emekti" notu düştü. Güzel oyuncunun bu karesi, beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
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