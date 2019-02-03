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  • 03.02.2019
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ile evli olan , önceki gün mutluluğun resmini çizdi

Sevginin en saf hali

Kendisi gibi oyuncu Kıvanç Kasabalı ile mutlu bir evliliği olan Sedef Avcı, önceki gün mutluluğun resmini çizdi. Oğlu Can ile evde keyif yaparken çektiği bu selfie'yi Instagram hesabında paylaşan Avcı, bu yüz gülümseten kareye de "Sevgi neydi? Sevgi, emekti" notu düştü. Güzel oyuncunun bu karesi, beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

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